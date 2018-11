Kylie Minogue, décolleté da capogiro a Cannes

foto LaPresse Correlati Kylie, sirena sul red carpet

Fasciata in un lungo abito color carne di Roberto Cavalli con décolleté sexy, Kylie Minogue si è presentata sul red carpet di Cannes per la premiere di "Les Salauds" di Claire Denis nella sezione Un Certain Regard. I paparazzi erano tutti per lei che con un sorriso smagliante si è prestata agli obbiettivi mostrando tutta la sua sensualità.

La Minogue è stata la madrina del film con con Vincent Lindon e Chiara Mastroianni. Il protagonista è il capitano di una nave da carico, Marco Silvestri, che riceve la richiesta d'aiuto di sua sorella, Sandra. La donna è disperata dopo la morte di suo marito Jacques, ufficialmente morto suicida dopo il fallimento della sua piccola impresa. Ma la donna accusa qualcuno. Claire Denis punta sulle emozioni forti e su stridenti contrasti sociali, scegliendo il registro del thriller e dell'amore disperato.



'Buu' per "Only God Forgives" con Gosling - "Only God Forgives" del regista danese Nicola Winding Refn e con una superstar come Ryan Gosling è stato accolto con 'buu', proteste e qualche applauso a fine proiezione stampa. Il film, altamente estetizzante, è un miscuglio di generi: si va da Tarantino a Wong Kar-wai, da David Lynch al genere arti marziali, e racconta la storia di una vendetta, quella che dovrà fare Julian (Gosgling) un inglese che vive a Bangkok gestendo insieme al fratello Billy un club di thai box, in realtà una copertura per uno spaccio di droga verso Londra. Quando Billy viene ucciso, la loro madre Jenna (una irriconoscibile Kristin Scott Thomas) pretende la vendetta da Julian che dovrà così mettersi all'opera. Tra l'altro nel film molte le scene di violenza che hanno disturbato parte del pubblico che ha preferito uscire durante la proiezione.