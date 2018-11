John Mayer è guarito e torna a cantare

foto Da video Correlati CHE COPPIA CON KATY! 10:51 - John Mayer dopo una delicatissima operazione alle corde vocali è tornato alla musica. Il cantautore ha annunciato le date del nuovo tour, a tre anni dal precedente, durante uno show acustico al Village Studio di Los Angeles. Due anteprime ad aprile il 25 a Tuscaloosa (Alabama) già sold out e il 26 a New Orleans. Poi oltre 40 date in tutta America da luglio a ottobre. Per ora nessuna tappa europea. - John Mayer dopo una delicatissima operazione alle corde vocali è tornato alla musica. Il cantautore ha annunciato le date del nuovo tour, a tre anni dal precedente, durante uno show acustico al Village Studio di Los Angeles. Due anteprime ad aprile il 25 a Tuscaloosa (Alabama) già sold out e il 26 a New Orleans. Poi oltre 40 date in tutta America da luglio a ottobre. Per ora nessuna tappa europea.

"Il dono più grande che ho avuto nella mia vita è la possibilità di suonare di nuovo, - ha detto il cantautore alla rivista Billboard- che poi è anche la possibilità di poter sognare ancora. I miei sogni erano depositati in un angolo. Quando ho avuto la conferma che le mie corde vocali erano sane di nuovo, è stata la cosa più eccitante per me come se mi stessero dando una seconda opportunità nella mia vita. I miei sogni si sono avverati due volte". John sarà affiancato in tutte le date del tour dal vincitore di "American Idol" Phillip Phillips.