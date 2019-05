Arriva la "National Concert Week": sette giorni di offerte per la musica dal vivo

Oggi Live Nation annuncia la sua “National Concert Week” in tutto il mondo. Una settimana di sconti e iniziative speciali che avrà luogo da mercoledì 1 maggio fino a giovedì 7. Una vera e propria celebrazione per tutti gli amanti dell’intrattenimento live che si concretizzerà con sconti e occasioni speciali inerenti agli show in tutto il globo targati Live Nation. Per l'occasione in Italia tutti i più importanti concerti e spettacoli saranno scontati del 20%.

In questi anni in cui la discografia si è trovata spesso ad arrancare dietro numeri di vendite sempre più esigui, la musica dal vivo ha visto invece una crescita esponenziale. Anche grazie al fatto che l'evento live viene vissuto non solo come unico ma anche foriero di tante qualità. Secondo uno studio pubblicato proprio da Live Nation sul "Potere del Live", prendendo in esame a livello globale i trend e i comportamenti di oltre 22,500 consumatori di 11 Paesi, di età compresa fra i 13 e i 65 anni, la musica live è l’antidoto a un vita sempre più caratterizzata da rapporti virtuali e media digitali: il 71% dei partecipanti si trova concorde nell’affermare che i momenti che li fanno sentire più “vivi” sono quelli passati ai concerti.



Dallo studio emerge la forza unificatrice degli eventi live, la sua influenza benefica sull'umore nonché la stimolazione di emozioni positive, in grado spesso di aprire la mente a idee nuove. Non è un caso che il 72% dei millennials ha guidato oltre 100 km per andare ad assistere a un concerto. La “Live Nation Concert Week” è un modo per ringraziare tutti i fan e gli appassionati della musica live nel mondo. Sarà infatti possibile acquistare eccezionalmente con sconto del 20% durante i 7 giorni i biglietti per show attesissimi dei principali artisti italiani e internazionali e per i festival di Firenze Rocks e Milano Rocks.



Live Nation Italia offre inoltre la possibilità di vincere #UnAnnodiConcerti! Tutti avranno la possibilità di vincere un anno di concerti organizzati da Live Nation Italia sotto forma di un buono da 1.000 euro, utilizzabile entro il 30 aprile 2020. Dal 1° al 7 maggio, infatti, gli utenti sono invitati a partecipare al contest pubblicando un video su Instagram dove ognuno avrà modo di parlare della propria passione per la musica live (l’utente più creativo verrà scelto come vincitore). Per partecipare, conoscere tutti i dettagli e scoprire il regolamento, basterà visitare la pagina www.unannodiconcerti.it