Arriva in Italia "Le fiabe incantate", la magia Disney sul ghiaccio

Gli spettatori entreranno in un mondo incantato, guidati da Minnie e Topolino, dove incontreranno Sebastian con la sua band di crostacei e le Figlie del Re Tritone da "La Sirenetta"; si imbatteranno nei simpatici briganti della taverna della vivace Rapunzel e il suo affascinante amico Flynn Rider in un viaggio unico alla scoperta delle luci galleggianti; potranno rivivere un classico Disney al ritmo di “Tale as Old as Time” con i servitori incantati de "La Bella e la Bestia". E poi, per la prima volta, gli spettatori incontreranno Anna ed Elsa dal pluripremiato film di animazione più apprezzato di tutti i tempi Disney Frozen!



Personaggi amatissimi e numeri mozzafiato, come quello in cui Ariel da sirena diviene umana fino a proiettarsi a 10 metri dalla pista per mostrare le sue gambe nuove; e Rapunzel e Flynn Rider che scappano dalla torre e volteggiano a 5 metri di altezza con le loro audaci acrobazie.



Ecco alcuni dati tecnici che danno l'idea dell'imponenza della produzione: il castello di Elsa cambia colore in base al suo stato d’animo e richiede ben 50 animatori per ricreare lo stesso effetto; i costumi usati sono 180 e rievocano le pellicole, ciascun segmento ha caratteristiche uniche in base ai diversi personaggi, luoghi e periodi; vengono utilizzati 1000 metri di tessuto per i tendaggi e sono necessari 600 metri di tessuto per creare i lunghi capelli di Rapunzel; ci vogliono dalle 12 alle 15 ore per montare la produzione e dalle 4 alle 6 ore per smontarla; sono necessari 17 camion per trasportarla; in scena vengono usati 154 proiettori mobili e 10 chilometri di cavi per l’illuminazione, e 40 altoparlanti.