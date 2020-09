Arriva "Diabolik", ecco la prima immagine di Luca Marinelli nei panni del Re del Terrore

Gli stessi occhi di ghiaccio. Luca Marinelli veste i panni del Re del Terrore e appare nel primo character poster dell'attesissimo film tratto dall'iconico fumetto "Diabolik". La pellicola firmata dai Manetti Bros è attesa nelle sale italiane per il 31 dicembre 2020. Nel cast, come è noto, Miriam Leone nel ruolo di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quello dell'ispettore Ginko.

Nel cast anche alcuni degli attori cari al cinema dei Manetti, a partire da Alessandro Roia fino a Serena Rossi e Claudia Gerini.

Luca Marinelli, che all’ultima Mostra di Venezia è stato premiato con la Coppa Volpi per l’interpretazione in "Martin Eden", appare, nel poster in un primo piano coperto dal costume nero di Diabolik, che permette di vederne soltanto gli occhi, e la lama di un pugnale.

Le riprese del film sono state effettuate in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia e in Valle d'Aosta.

Adattamento cinematografico del celebre fumetto di Angela e Luciana Giussani, la prima apparizione di Diabolik risale al 1 novembre 1962. Dopo l'esordio in edicola il fumetto è stato pubblicato senza interruzioni raggiungendo gli 800 numeri pubblicati.

La trama del film ricalca quella della storia originale. Nella città immaginaria di Clerville, anni '60, l'infallibile Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, scappando di nuovo con la sua Jaguar E-type nera. Nel frattempo c'è grande attesa in città per l'arrivo di Lady Eva Kant, un'affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa...

