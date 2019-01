18 gennaio 2019 10:30 Ariana Grande tra Champagne e mise sexy fa baldoria con le amiche La cantante lancia il video del nuovo singolo "7 Rings"

Una canzone nata in un "giorno difficile a New York". Ariana Grande spiega così su Twitter il nuovo singolo "7 Rings" dedicato alle amiche. Con loro, dopo un "pomeriggio passato a bere troppo Champagne" nella Grande Mela, la pop star dal "cuore spezzato" è entrata da Tiffany: "Ho comprato sette anelli per tutte, è stato folle e divertente". L'atmosfera è stata ricostruita nel videoclip dove la cantante ammicca sexy tra balli provocanti e mise striminzite.

Ariana Grande provocante nel video "7 Rings" Da video 1 di 19 Da video 2 di 19 Da video 3 di 19 Da video 4 di 19 Da video 5 di 19 Da video 6 di 19 Da video 7 di 19 Da video 8 di 19 Da video 9 di 19 Da video 10 di 19 Da video 11 di 19 Da video 12 di 19 Da video 13 di 19 Da video 14 di 19 Da video 15 di 19 Da video 16 di 19 Da video 17 di 19 Da video 18 di 19 Da video 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Quando siamo tutte tornate a casa ho pensato che avrei dovuto scriverci per forza una canzone - ha proseguito sui social - Così l’abbiamo fatto nel pomeriggio". Il risultato è un brano profondo ma allo stesso divertente, come dimostra il video in cui la Grande - che si è recentemente tatuata Eevee, protagonista dell’ultimo gioco dei Pokémon - è in clima di festa, con l'immancabile console Switch, costumi in tema, amiche pronte a fare baldoria e il rosa a farla da padrone.