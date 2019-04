Aretha Franklin ha vinto il Premio Pulitzer

Aretha Franklin , scomparsa il 16 agosto del 2018, è stata insignita del Premio Pulitzer nella categoria 'special citation' " per l'indelebile contributo alla musica americana e alla cultura per più di cinquant'anni". Il riconoscimento postumo alla Regina del Soul è stato assegnato dalla giornalista Dana Canedy durante la cerimonia che si è svolta il 15 aprile alla Columbia University di New York.

Aretha è uno dei pochissimi artisti (44 in più di cento anni di storia) e la prima donna in assoluto a ricevere una "special citation" dei Pulitzer nelle arti. La regina del soul si aggiunge quindi allo sparuto gruppo che comprende tra gli altri George Gershwin, Duke Ellington, John Coltrane, Bob Dylan e Hank Williams. Lo scorso anno il Pulitzer per la musica è andato a Kendrick Lamar, per il suo album "DAMN".



Il Pulitzer si va ad aggiungere alla prestigiosa collezione di premi guadagnati in vita dalla Franklin. Oltre a ben 18 Grammy Awards, infatti, l'artista nel 2005 ricevette dall'allora Presidente George W. Bush la "Presidential Medal of Freedom", il più alto riconoscimento civile americano.