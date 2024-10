Antonio Banderas interpreta Gabriel, il capo della gang criminale. Ha ereditato la banda anni prima e ora la gestisce da un'officina meccanica, mentre gli viene estorto denaro dagli uffici delle forze dell'ordine che gli garantiscono protezione. Gabriel ha un'idea molto alta di quanto potere abbia in realtà e cita continuamente "Il Principe" di Machiavelli, anche se, in modo impacciato e divertente, non azzeccandone mai una frase. Antonio sapeva bene come poter dare vita al personaggio di Gabriel e ne è scaturita una delle performance più divertenti che gli abbiamo mai visto realizzare. Con i suoi capelli cotonati, i suoi baffi sottili e i suoi abiti da quattro soldi, ogni sua scena è intrisa di comicità", spiega il regista.