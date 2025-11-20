Antonino celebra vent’anni di carriera con “Venti25” | Guarda il video di "XSempre"

Scoperto da giovanissimo, Antonino ha trovato la sua prima grande ribalta con la vittoria dell'edizione 2005 di "Amici" di Maria De Filippi, dove conquistò anche il Premio della Critica Giornalistica. Da allora, ha attraversato generi e palchi, mantenendo intatto il legame con la sua terra e con il pubblico. Nel corso della carriera ha rappresentato l'Italia in importanti contest internazionali, vincendo il Golden Stag e l'International Contest of Cesme, e ha ricevuto riconoscimenti come il Premio Lucio Battisti e il Premio Mia Martini. Ha collaborato con autori come Mogol, Dario Faini ed Emma Marrone, e partecipato a programmi come Bake Off Celebrity Edition e Tale e Quale Show (2022). Dopo l'ultimo singolo "Un'ora d'amore", uscito a maggio, "Venti25" rappresenta il punto d'arrivo e, insieme, una nuova partenza: un modo per raccontare vent'anni di musica e guardare avanti con consapevolezza e curiosità.