Antonino celebra vent’anni di carriera con “Venti25” | Guarda il video di "XSempre"

L’artista pugliese festeggia due decenni di canzoni e rinascite con un album che ripercorre la sua storia musicale. “XSempre” è il nuovo singolo, presentato in anteprima con il video su Tgcom24.
© Fabrizio Cestari
Antonino celebra vent'anni di carriera con "Venti25", un album che racchiude due decenni di musica, incontri e rinascite. Dieci brani tra nuove versioni dei suoi successi e due inediti che segnano la nuova rotta artistica, "Ménage à trois" e "XSempre", quest'ultimo accompagnato dal video che Tgcom24 vi presenta in anteprima. Disponibile dal 21 novembre in digitale, "Venti25" è un viaggio nella verità e nell'evoluzione di un artista che ha sempre messo la voce al centro del racconto. "In questo momento 'XSempre' è la canzone che sento più mia - spiega Antonino -. È un brano autobiografico, con un arrangiamento che mi ha profondamente colpito. Questo disco è il modo per dire grazie al mio pubblico e per mostrare la direzione verso cui voglio andare".
Vent'anni di palchi, di incontri e di ritorni. "Venti25" racconta la musica come verità e la voce come rinascita. È il risultato di un anno di lavoro condiviso con il nuovo management guidato da Daniele Palano e con la direzione musicale di Etta, che ha cucito addosso all'artista un suono elegante e contemporaneo, fedele alle sue radici ma proiettato in avanti. "Sono legato a tutti i miei brani allo stesso modo, sono tutti figli miei - racconta Antonino -. 'Venti25' nasce dalla necessità di celebrare vent'anni di amore e condivisione con il pubblico, ma anche di mostrare dove voglio andare in futuro".
Dal 21 novembre è in radio e digitale "XSempre", il nuovo singolo che accompagna l'uscita dell'album. Tgcom24 presenta in anteprima esclusiva il video ufficiale del brano, diretto da Fabrizio Cestari, che racconta con immagini essenziali e poetiche la profondità emotiva della canzone. "XSempre" è un ritorno alla matrice più autentica di Antonino: l'interprete capace di trasformare le parole in emozione. È un brano sull'assenza, ma anche sul coraggio di ricordare. La voce diventa confessione, e in ogni verso si riconosce la forza gentile di chi sceglie di raccontarsi senza filtri. Nel video, la fotografia e la regia si muovono in equilibrio tra intimità e intensità, accompagnando il racconto di un amore che resiste al tempo, tra malinconia e speranza. Una dichiarazione d'artista, ma anche un manifesto di sincerità musicale.
Scoperto da giovanissimo, Antonino ha trovato la sua prima grande ribalta con la vittoria dell'edizione 2005 di "Amici" di Maria De Filippi, dove conquistò anche il Premio della Critica Giornalistica. Da allora, ha attraversato generi e palchi, mantenendo intatto il legame con la sua terra e con il pubblico. Nel corso della carriera ha rappresentato l'Italia in importanti contest internazionali, vincendo il Golden Stag e l'International Contest of Cesme, e ha ricevuto riconoscimenti come il Premio Lucio Battisti e il Premio Mia Martini. Ha collaborato con autori come Mogol, Dario Faini ed Emma Marrone, e partecipato a programmi come Bake Off Celebrity Edition e Tale e Quale Show (2022). Dopo l'ultimo singolo "Un'ora d'amore", uscito a maggio, "Venti25" rappresenta il punto d'arrivo e, insieme, una nuova partenza: un modo per raccontare vent'anni di musica e guardare avanti con consapevolezza e curiosità.
Il 22 novembre Antonino presenterà "Venti25" dal vivo in un concerto-evento al Teatro Giordano di Foggia, la sua città.
Una serata che si preannuncia come una vera festa, tra brani storici e nuovi inediti, in cui l'artista ripercorrerà le tappe della sua carriera accompagnato da musicisti e ospiti speciali. Un ritorno a casa che suona come un abbraccio, vent'anni dopo quel sogno iniziato in tv e diventato realtà grazie al talento, alla dedizione e a una voce che continua a emozionare.