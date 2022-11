Quando Antonella Ruggiero fece incontrare i Matia Bazar e l'indie: 25 anni dopo riecco "Registrazioni moderne"

Il risultato fu " Registrazioni moderne ", un lavoro importante e che ha lasciato il segno. In occasione del 25esimo anniversario il secondo album della carriera solista della Ruggiero esce per la prima volta in doppio vinile e con due bonus track: le versioni in spagnolo di “Esta tarde que tarde” (Stasera che sera) e Dónde estás (Ven a mi)” (Amore Lontanissimo).

Per Antonella Ruggiero è stato l'unico momento della carriera solista in cui abbia voluto riappropriarsi in maniera organica del passato dei Matia Bazar a cui lei ha contribuito in maniera indelebile. Ma non lo ha fatto in maniera scontata, con semplici rifacimenti delle canzoni conosciute da tutti. L'interesse per la nuova scena rock italiana aveva spinto la Ruggiero a coinvolgere in questo progetto alcuni gruppi e artisti dell'ultima leva. Un'alchimia che si era rivelata vincente: in soli due mesi di lavorazione tredici successi dei Matia Bazar erano stati rivisitati dai vari artisti, che li avevano resi assolutamente attuali e moderne pur mantenendo la linea melodica originale. La forza di "Registrazioni moderne" sta nell'equilibrio con cui il passato (recente) si fonde con il contemporaneo: in alcuni casi è difficile dire dove siano gli altri ad ammodernare il sound dei Matia Bazar e non piuttosto le intuizioni melodiche di questi a irrobustire ulteriormente nuove sonorità che si erano affeermate nell'ultimo quinquennio.

In alcuni brani Antonella duetta con gli stessi artisti. Prodotto da Roberto Colombo, "Registrazioni Moderne" ha visto la collaborazione dei Subsonica, Timoria, Ritmo Tribale, Bluvertigo, La Pina+Esa, Scisma, Madaski, Ars Ludi, Rapsodija Trio, Banda Osiris. L’album era stato ripubblicato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 1998 con l’aggiunta del brano "Amore Lontanissimo". Questa la tracklist del doppio vinile di Registrazioni Moderne: "Amore Lontanissimo"; "Per un’ora d’amore" (Subsonica); "Solo tu" (La Pina e Esa); "Vacanze romane" (Rapsodija Trio); "Aristocratica" (Ritmo Tribale); "Ti sento" (Timoria); "Elettrochoc (Bluvertigo); "Mister Mandarino" (Banda Osiris); "Stasera che sera" (Ars Ludi); "Fantasia" (Bluvertigo); "Cavallo Bianco" (Scisma); "Il video sono io" (Subsonica); "C’è tutto un mondo intorno" (Timoria); "Vacanze romane" (Madaski e Rapsodija trio); "Esta tarde que tarde" (Stasera che sera) (feat. Ars Ludi); Dónde estás (Ven a mi) (Amore Lontanissimo).

Ad aprile 2022 è stata resa disponibile l’intera produzione discografica di Antonella Ruggiero, per la prima volta sia in streaming che in download, sulle principali piattaforme digitali. Un’occasione imperdibile per riscoprire, con uno sguardo nuovo, la totalità dell’opera di un’interprete unica.