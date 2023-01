Anthony Hopkins celebra 47 anni da sobrio: "Non vergognatevi"

L'attore premio Oscar lo scorso 31 dicembre ha festeggiato 85 anni, di cui 47 senza alcol. Un traguardo importante per lui, che in un video messaggio si è rivolto a tutti coloro che sono in difficoltà. Li ha invitati a non arrendersi e ad aver speranza. Ha preso come esempio positivo proprio se stesso, dicendo di essere "un alcolista in ripresa".

Il messaggio per i ragazzi

"Questo messaggio non vuole essere pesante, ma mi auguro speranzoso. Sono un alcolista in ripresa. So che là fuori ci sono persone in difficoltà", ha dichiarato l'attore premio Oscar. "In questi anni di odio e non compromesso, i ragazzi vengono bullizzati. A loro dico: siate gentili con voi stessi, siate gentili. State lontano dai circoli tossici, con persone che vi offendono. Vivete le vostre vite e siate orgogliosi, non vergognatevi".

"Ho dovuto ammettere che qualcosa non andava"

Ha ricordato la situazione disperata in cui si è trovato a metà degli anni Settanta, prima di diventare sobrio e quando probabilmente non gli restava molto da vivere. Hopkins smise di bere il 29 dicembre del 1975, dopo che si ritrovò in Arizona senza avere idea di come ci fosse finito.

"Ho solo dovuto ammettere che c'era qualcosa che veramente non andava in me", ha spiegato. "Non mi rendevo conto che ci fosse una sorta di condizione mentale, fisica ed emotiva chiamata alcolismo o dipendenza. Non sono un esperto in droghe, non sono un esperto in nulla, non so nulla, so solo che ho scoperto una vita dove nessuno fa il prepotente con me".

La promessa di Hopkins

Il divo ha poi incoraggiato chi "ha bisogno di aiuto per ogni dipendenza o problema" a cercare assistenza attraverso il metodo dei 12 passi (il programma terapeutico per uscire dalle dipendenze), che l'attore assicura possa ridare "una nuova vita". L'attore iniziò a frequentare un gruppo di alcolisti anonimi e in seguito ha ammesso di aver giurato di smettere di bere dopo che una donna del gruppo gli chiese perché non credesse semplicemente in Dio.

La data del 29 dicembre 1975 è molto importante per l'attore e segna uno spartiacque nella sua vita. Nel 2020, in occasione dei suoi 45 anni da sobrio, aveva infatti raccontato ai fan: "Non sono un moralista ma ebbi un messaggio, una vocina che mi diceva, 'Vuoi vivere o morire?'. Mi dissi che volevo vivere. All'improvviso ho provato sollievo e la mia vita è stata straordinaria".