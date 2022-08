Anne Heche è in coma dopo l'incidente stradale

"Durante il fine settimana un rappresentante ha dichiarato che Anne era in condizioni stabili, ma le informazioni erano imprecise. È sempre rimasta in condizioni critiche, scivolando in coma in seguito all'incidente", ha spiegato un portavoce dell'attrice americana alla Cnn.

Il portavoce ha precisato che l'attrice presenta "una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica e ustioni che richiedono un intervento chirurgico. Attualmente è in cura presso il Grossman Burn Center". La Heche è indagata per guida in stato di ebrezza, mentre non è ancora disponibile il risultato del prelievo del sangue fatto il giorno dell'incidente.

I vigili del fuoco di Los Angeles hanno riferito che la sua auto è finita fuori strada finendo contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, "causando un danno strutturale ed esplodendo in un forte incendio". In seguito l'attrice è stata "portata in un ospedale della zona in condizioni critiche". Sono stati impiegati 59 vigili del fuoco e ci sono voluti 65 minuti per contenere e spegnere completamente l'incendio.

La Heche, ex compagna dell'attrice e presentatrice Ellen DeGeneres, è conosciuta per il suo ruolo nella soap opera "Another World" ("Destini" in Italia), per la quale ha vinto un Daytime Emmy nel 1991 e per i numerosi ruoli in film degli anni 90, tra cui "Sei giorni, sette notti", "Donnie Brasco" e "So cosa hai fatto".