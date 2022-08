Incidente stradale, Anne Heche stabile in ospedale: la famiglia chiede riserbo

In base alla ricostruzione, la macchina della 53enne sarebbe passata

a tutta velocità

60 vigili del fuoco

in un incrocio, finendo fuori strada e andando a sbattere contro una casa nella zona di Mar Vista, a ovest della città statunitense, poco prima delle 11 di mattina. L'auto si è fermata all'interno di un'abitazione a due piani, che ha subito preso fuoco. Sono stati necessarie un'ora di tempo per spegnere l'incendio. Heche è stata estratta dalla vettura dai pompieri ma all'inizio non è stata riconosciuta. Solo successivamente la polizia ha identificato l'attrice dai documenti della macchina a lei intestata.

Le immagini delle tv americane hanno mostrato la Mini Cooper Clubman blu di Heche, gravemente danneggiata e bruciata, trascinata fuori dalla casa, con una donna bionda seduta su una barella che si dimenava mentre i vigili del fuoco la caricavano su un'ambulanza. Non sono stati segnalati altri feriti e

non sono stati effettuati arresti

Originaria dell'Ohio, Heche è diventata famosa per il suo ruolo nella soap opera "Another World" ("Destini" in Italia), per la quale ha vinto un Daytime Emmy nel 1991. Alla fine degli anni 90 è diventata una delle attrici più in voga di Hollywood, una costante sulle copertine delle riviste e nei film ad alto budget. Ha recitato insieme a

Johnny Depp e Al Pacino

Donnie Brasco

nel film del 1997 ""; con Tommy Lee Jones in "Vulcano" del 1997; con Harrison Ford in "Sei giorni, sette notti" del 1998; con Vince Vaughn e Joaquin Phoenix in "Il tempo di decidere" del 1998 e nel film "So cosa hai fatto" del 1997.

La sua relazione con l'attrice e conduttrice

Ellen DeGeneres

problemi di salute mentale

dal 1997 al 2000 ha accresciuto la sua fama e l'ha portata costantemente sotto i riflettori. Nell'autunno del 2000, subito dopo la rottura, Heche fu ricoverata in ospedale dopo aver bussato alla porta di uno sconosciuto in una zona rurale vicino a Fresno, in California. Le autorità affermarono che era apparsa scossa e disorientata, parlando incoerentemente. In un libro di memorie pubblicato l'anno successivo, "Call Me Crazy", Heche ha rivelato di aver combattuto per tutta la vita cona causa anche di un'infanzia di abusi.

È stata sposata con l'operatore

Coleman Laffoon

James Tupper

dal 2001 al 2009. I due hanno avuto un figlio. Poi ha avuto un altro bambino durante una relazione con l'attore, protagonista con lei nella serie Tv "Segnali d'amore". Negli ultimi anni Heche ha lavorato costantemente in piccole produzioni, si è esibita a Broadway e in una serie di programmi Tv. Di recente ha recitato nelle serie "Chicago PD" e "All Rise", mentre nel 2020 ha partecipato all'edizione americana di "Ballando con le stelle".