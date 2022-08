"Anne Heche è cerebralmente morta, staccheranno le macchine", l'annuncio del portavoce della famiglia

Dopo il gravissimo avvenuto sulle strade di Los Angeles , l'attrice ha lottato per alcuni giorni tra la vita e la morte. Ma, secondo quanto riportato da un portavoce della famiglia, è stata dichiaratae presto verranno staccate le macchine. Come da sua volontà, gli organi della Heche saranno donati.

Leggi Anche Anne Heche è in coma dopo l'incidente stradale

"Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito

una grave lesione cerebrale anossica

e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva", si legge su TMZ, dove il portavoce ha anche sottolineato che il "supporto vitale delle macchine è ancora attivo per stabilire se gli organi della 53enne siano idonei alla donazione".

Il rappresentante della famiglia dell'attrice ha, inoltre, voluto mandare un messaggio a chi si è preoccupato per le condizioni di salute della Heche. "Vogliamo ringraziare tutti per i loro gentili auguri e

preghiere per la guarigione

meravigliose infermiere

di Anne - ha detto - e ringraziare il personale dedicato e leche si sono prese cura di Anne al Grossman Burn Center presso l'ospedale di West Hills".

L'incidente stradale è avvenuto nel quartiere di Mar Vista, a Los Angeles. L'attrice era alla guida della sua auto quando, a forte velocità, è uscita di strada andandosi a schiantare contro un'abitazione. La vettura e la casa hanno preso immediatamente fuoco: per spegnere le fiamme i pompieri hanno impiegato circa un'ora. Eseguiti in ospedale i test tossicologici, la 53enne è risultata positiva alla

cocaina

. Nessun abuso di alcol è stato, invece, rilevato.