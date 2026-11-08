Annalisa: "San Siro? Ho pianto sul divano di casa"

E, infatti, come si diceva, il pianto a casa è arrivato anche quando San Siro è diventato certezza. "Adesso sembro una piagnona - ha aggiunto scherzando -. Io sono una che esteriorizza poco e interiorizza tantissimo. Quindi, mi capita di buttare fuori la tensione così". "Non vedo l'ora - ha poi continuato Annalisa in merito al traguardo raggiunto -. È una cosa gigantesca, è gigantesco il posto, è gigantesco il concerto, è tutto gigantesco, l'emozione, il lavoro. Ci pensavo da tempo, ma volevo trovare il momento giusto. Non era facile e avevo tante indecisioni, paure, però anche voglia e ambizione di arrivarci, senza bruciare le tappe. Era una scommessa, però poi devo dire che sono stata ripagata. Sono veramente felice di aver preso questa decisione, non vedo l'ora che sia quel giorno finalmente e di potermi emozionare insieme a tutti quelli che verranno. Non vedo l'ora, davvero".