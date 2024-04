Sono stati due anni difficili per Anna Paquin, che ha dovuto affrontare problemi di salute che rimangono misteriosi, e che le hanno lasciato difficoltà nel deambulare. "Non è stato facile", ha detto a People la star 41enne cresciuta in Nuova Zelanda. Nonostante i problemi, l'attrice ha spiegato di essere stata più che fortunata a poter fare ciò che ama: "La mia prima passione è stata il cinema indipendente, è così che sono entrata nell'industria cinematografica. Lavoravo con persone che avevano a cuore raccontare storie, e farlo con integrità e verità". Mentre Anna Paquin ha detto di essere sulla strada della guarigione, ha raccontato di essere grata di avere il sostegno di suo marito Stephan Moyer, 54 anni, che l'ha diretta nel dramma indipendente, basato su uno spettacolo teatrale.

Anna Paquin e Stephen Moyer di nuovo insieme dopo "True Blood"

Anna Paquin e Stephen Moyer sono stati tra i personaggi più amati della popolare serie "True Blood", andata in onda per sette stagioni dal 2008 al 2014. I due interpretavano i protagonisti, Sookie Stackhouse e Bill Compton. La coppia si è sposata nel 2010, lo stesso anno in cui l'attrice ha fatto coming out, dichiarandosi bisessuale. "A Bit of Light" è il secondo lungometraggio di Moyer, che vede la coppia ritrovarsi sul set per l'ennesima volta. La trama narra di Ella (Paquin), da poco tornata sobria. La donna vive con suo padre, Alan. Costretta momentaneamente a rinunciare alla custodia delle sue giovani figlie, affidate all’ex marito Joseph e al suo nuovo partner Bethan. Intanto Ella diventa amica di un adolescente. Con il suo aiuto e il suo sostegno inizierà a rimettere insieme i pezzi della sua vita.