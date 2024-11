Per un attore credo che ormai le cose siano cambiate, non è più come negli anni 60-70 che se facevi tv eri bandito dal teatro o comunque venivi visto come quello commerciale. La voglia di recitare e di metterti nei panni di un personaggio nuovo credo che sia uguale, sia sul set di un film che in una serie televisiva che in teatro. Io adoro fare il mio lavoro, non mi piace la realtà, non mi piace la vita reale, quindi tutto quello che mi porta lontano dalla vita reale per me è proprio oro. Quindi ben venga qualsiasi set. Non ne preferisco uno in particolare, e sono tre ben diversi. In teatro c'è la ripetizione. Come diceva Peter Brook: "La ripetizione e la madre di tutte le arti", cioè ti pone tutte le sere a ripetere sempre lo stesso copione. Poi però la magia, chissà perché, ogni sera è diversa. Poi un film è totalmente diverso; la macchina da presa è una specie di radiografia che ti legge dentro e prende tutto quello che vivi, mentre in teatro puoi anche barare. Invece poi sul set di una serie televisiva entri un po' più in un circuito industriale in cui arrivi, devi essere veloce, devi essere super preparata, devi essere comunque una macchina. Con il mio lavoro, ogni volta che sono sul set o sul palcoscenico sono felice perché credo che ti allontani e ti faccia dimenticare che esiste quella cosa che si chiama morte.