I recenti fatti di cronaca che vedono sempre più donne e giovani ragazze vittime di stupri e violenze hanno sicuramente alimentato paure e insicurezze anche nella 22enne, figlia d’arte del celebre Pino Mango e della cantante Laura Valente ed ex concorrente di "Amici".

Paure e insicurezze condivise, perché moltissimi sono stati i messaggi e i commenti di solidarietà in risposta al post di Angelina. La preoccupazione più grande è proprio quella di non sapere come vestirsi per non attirare l'attenzione se si esce fuori da sole la sera.

"Questo non è vivere", è il commento di una ragazza: "Non sai quanto ti capisco ora come ora ogni volta che devo uscire ho l’ansia, cosa che prima non avevo assolutamente. Ogni posto mi sembra pericoloso ed è brutto che noi dobbiamo vivere con questa angoscia".

Angelina, in corsa verso il successo Dopo aver ottenuto il suo primo disco di platino con la hit dell’estate “Ci pensiamo domani” e un disco d’oro con il singolo “Voglia di vivere”, anche l’album “Voglia di vivere” è certificato disco d’oro. Un successo che ha davvero dell'incredibile vista la giovane età della cantante e la sua brevissima esperienza nel mondo musicale, dopo la partecipazione ad "Amici"

La cantautrice è attesa il 12 ottobre a Napoli (Duel Club - SOLD OUT), il 14 ottobre a Bari (Demodè Club), il 16 ottobre a Roma (Largo Venue - SOLD OUT), il 18 ottobre a Firenze (Viper Theatre), il 19 ottobre a Torino (Hiroshima Mon Amour - SOLD OUT), il 21 ottobre a Bologna (Locomotiv Club - SOLD OUT), il 23 ottobre a Milano (Magazzini Generali - SOLD OUT) e il 26 ottobre a Roncade, TV (New Age Club).