E' morto Angel Salazar, al fianco di Al Pacino in "Scarface" e "Carlito's Way"

È morto Ángel Salazar, attore di "Scarface", il cult di Brian De Palma del 1983, al fianco di Al Pacino nei panni di Chi Chi, il personaggio che salva il protagonista Tony Montana e di "Carlito's Way" del 1993. La star cubana-americana è stata trovata priva di vita nella doccia della casa di un amico a Brooklyn, New York, che era andato a trovare nel weekend. Ma non sono ancora state rivelate le reali cause del decesso. Soffriva di problemi cardiaci da anni.