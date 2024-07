In attesa dei tre concerti-evento al Teatro del Silenzio, Andrea Bocelli annuncia anche la pubblicazione del nuovo album "Duets" (Decca Records/Sugar Music), in uscita il 25 ottobre. L'album riunirà molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la carriera dell'artista; al suo interno, duetti con Ed Sheeran, Celine Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia e Luciano Pavarotti, insieme a nuovi duetti con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli e Hans Zimmer. "Duets" viene lanciato insieme al nuovo singolo "Da stanotte in poi" (From This Moment On), cantato con la cinque volte vincitrice Grammy Shania Twain, l'artista donna country pop più venduta di tutti i tempi.