Cantante e anche attrice (con una parte in "La pelle che abito" di Pedro Almodovar), Ana Mena si è affermata negli ultimi anni come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante allure internazionale grazie ai successi ottenuti in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna. A 27 anni la popstar spagnola vanta numeri da record con 57 dischi di platino, un disco di diamante, 11 dischi d’oro in Europa, oltre 6 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1 miliardo e mezzo di views. Eppure in Italia, grazie ai vari feat fatti, conoscevamo solo un lato di lei. Ora si ripresenta con un brano che rappresenta più compiutamente la sua idea di musica. "E' un pezzo nato a Milano quasi due anni fa - spiega -. Con Davide Petrella, Zef e Marz siamo partiti come ispirazione da un brano dei Simply Red, 'Sunrise': era una mattina grigia e siamo andati a sentimento, non stavamo cercando la hit che potesse andare ovunque".