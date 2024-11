Torna "All in Rock" a Mantova: i Nomadi sul palco del Teatro Palaunical

Di fatto All- in Rock non è mai finito. Il suo eco ha raggiunto i media nazionali, è stato presentato come fenomeno culturale all'Università di Verona, studiato, rivissuto e riproposto da altre realtà, con la certezza che possa davvero essere una nuova normalità. All in Rock è più di un concerto, è un concetto, un modo d'essere, un luogo fisico e mentale in cui tutto favorisce la libera adesione, libera espressione e l'incontro tra generazioni, stili di vita, modi d'essere e di esserci in questa nostra multiforme società. All in Rock è stato riconosciuto dal Comune di Mantova come evento culturale a tutti gli effetti, la Provincia di Mantova ha mostrato la sua consueta attenzione e vicinanza, e la stessa regione Lombardia ha concesso il proprio patrocinio. Edizione 2024 nel segno della continuità.