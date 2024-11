Cosa verrà dopo?

Ci sono tante canzoni sempre scritte in inglese, ci sono dei progetti legati a dei singoli che sceglieremo in base al momento, vedremo come risponderà il pubblico, però sono tutte canzoni energiche con i testi che prestano molta attenzione alle nuove generazioni, a come le nuove generazioni si approcciano alla società, le loro lotte per raggiungere dei diritti, per avere dei riconoscimenti, per sentirsi liberi, la capacità di guardarsi allo specchio e di sentirsi forti, di sentirsi comunque in grado affrontare le difficoltà quotidiane.