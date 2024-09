"Dopo anni di ricerca di una casa in Europa non solo sono giunto alla conclusione che il viaggio è la vera destinazione, ma anche che non importa dove mi sento veramente a casa, ciò che conta è che posso fare la mia musica... senza compromessi" ha detto Alex Uhlmann a proposito del brano che dà il titolo all'album. E parlando di "Paris or Rome", una delle altre tracce, ha raccontato: "Quando l'ho scritta vivevo a Berlino e grazie alla musica ho avuto l'opportunità di tornare a Parigi o a Roma. Ho continuato a cercare un posto che avrei chiamato casa. Crescendo in Lussemburgo con genitori tedeschi in un ambiente internazionale, mi sono sempre sentito straniero ovunque e ho provato una sana dose di invidia per le persone che si sentivano saldamente ancorate alla propria patria. Alla fine non scelsi né Parigi né Roma, ma per caso la mia band Planet Funk scelse Milano, dove vivo ancora oggi". Seguendo il sentiero tracciato dalle nove canzoni di "Home", si compie un viaggio emozionale attraverso sentimenti a volte contrastanti, come la voglia di lottare per un obiettivo o la nostalgia del passato, il desiderio di cedere ai ricordi. Si trova l'amore per i figli e il dolore per le storie finite, la solitudine e la speranza. Un viaggio nel quale chiunque può riconoscere le tappe fondamentali anche del proprio percorso e trovare la strada verso casa.