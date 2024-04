Alessia Marcuzzi, conduttrice della cerimonia dei David di Donatello, racconta in una intervista al "Corriere della Sera" la sua breve carriera nel cinema, una passione che ha messo da parte dopo l'incontro con Simone Inzaghi, padre di suo figlio Tommaso: "Per lui rinunciai all'Actor's Studio", racconta.

E quando le chiedono se sarebbe disposta a girare scende di nudo, confessa: "Solo che me lo chiedono Sorrentino e Lanthimos".