Alessandro Casillo: "Dopo cinque anni torno sul palco grazie ai fan"

Dopo un'attesa durata cinque anni, Alessandro Casillo il 27 febbraio torna sul palco con un concerto in streaming organizzato e finanziato dai suoi fan, attraverso il crowdfunding sulla piattaforma KEBI. "Sono molto emozionato perché non lo faccio da tanto", ha svelato il cantante milanese a Tgcom24 . "Devo molto ai fan, senza il loro sostegno non avrei potuto fare niente"

Il live-concert, organizzato il sole due settimane, sarà in diretta sin dalle fasi di soundcheck e non mancheranno momenti d’incontro e attività extra. Sul palco Alessandro accoglierà alcuni amici del panorama musicale, amici come Mameli, Mose e Sergio Sylvestre.

Torni sul palco dopo una pausa durata ben cinque anni...

I live è sempre difficile organizzarli. L'ultimo anno poi è stato molto complicato per noi artisti e per gli addetti ai lavori. Questo concerto penso sia un buon punto di ripartenza...

Come ti stai preparando?

Sono molto emozionato perché non lo faccio da tanto. Sto provando tutti i giorni ed è bellissimo. Non sarà la stessa cosa senza pubblico davanti, è una cosa nuova. Quello che non cambia è l'entusiasmo che metterò sul palco



Sul palco con te ci saranno alcuni ospiti, che ruolo avranno?

Al mio fianco ci saranno Mameli, Mose e Sergio Sylvestre. Sono tre miei grandi amici che stimo molto sia a livello umano che artistico. Canteremo insieme alcuni pezzi del mio repertorio e del loro: sarà una grande festa.

II concerto è stato fortemente voluto dai tuoi fan...

Senza di loro non avrei potuto fare niente. Può sembrare scontato ma ringrazio davvero di cuore chi mi ha sostenuto in questi anni, mi ritengo molto fortunato.

Qual è il tuo rapporto con loro?

I social sono fondamentali, in special modo lo sono stati durante la quarantena. Ho cercato di essere il più disponibile possibile, per farci compagnia e passare il tempo insieme.

Hai detto che il concerto segna una ripartenza, c'è qualche novità in vista?

Ho un disco quasi pronto, sto scrivendo da molto tempo cose nuove e non vedo l'ora di farle ascoltare. Purtroppo questo non è il momento migliore, ma c'è qualcosa che bolle in pentola...

Info:

Biglietti: a partire da 10€ , disponibili sul sito di KEBI