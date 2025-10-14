Per evitare un camion della spazzatura, l'attore ha perso il controllo della sua Range Rover. Entrambi sono rimasti illesi
© IPA
Alec Baldwin è rimasto coinvolto in un incidente stradale negli Hamptons, New York. L'attore 67 anni, ha schiantato la sua Range Rover contro un albero mentre viaggiava con il fratello Stephen, per evitare un camion della spazzatura che gli ha tagliato la strada. Nonostante i danni ingenti alla vettura, i due sono rimasti illesi. Il NY Post ha condiviso alcune foto che ritraggono Baldwin con un'aria trasandata e infastidita durante una telefonata sul luogo dell'incidente.
L'auto, una Range Rover bianca, è stata distrutta nella parte anteriore dopo essersi schiantata frontalmente contro un albero sul ciglio della Montauk Highway negli East Hamptons, dove l'attore possiede una lussuosa casa estiva. La polizia è intervenuta rapidamente sul posto e ha aiutato la coppia a ripararsi dalla pioggia battente. Baldwin era a est per l'Hamptons International Film Festival, che si è svolto dal 5 al 13 ottobre. È co-presidente del Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione. "È stato lì tutta la settimana, ha assistito a film e moderato dibattiti", ha detto una fonte a Page Six.
Baldwin ha parlato del suo incidente in un video condiviso su Instagram, confessando che la Range Rover che ha distrutto era in realtà l'auto di sua moglie Hilaria. "Ho avuto un incidente stradale. Un tizio mi ha tagliato la strada con un camion, un grosso camion della spazzatura, grande come una balena. Doveva essere un'operazione commerciale, per portare via materiale dai cantieri edili. Era il camion della spazzatura più grande che abbia mai visto... Comunque, per evitare di investirlo, ho colpito un albero. Ho colpito un albero grande e grosso. Ha schiacciato l'auto di mia moglie, mi dispiace per questo. Va tutto bene; sto bene. Mio fratello sta bene". Ha poi ringraziato il dipartimento di polizia locale per "essermi venuto in aiuto", aggiungendo: "L'auto di mia moglie è piuttosto distrutta. Un albero grande, un albero grosso e grasso e io vado a Los Angeles a trovare la mia famiglia. Non vedo l'ora".