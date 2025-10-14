Baldwin ha parlato del suo incidente in un video condiviso su Instagram, confessando che la Range Rover che ha distrutto era in realtà l'auto di sua moglie Hilaria. "Ho avuto un incidente stradale. Un tizio mi ha tagliato la strada con un camion, un grosso camion della spazzatura, grande come una balena. Doveva essere un'operazione commerciale, per portare via materiale dai cantieri edili. Era il camion della spazzatura più grande che abbia mai visto... Comunque, per evitare di investirlo, ho colpito un albero. Ho colpito un albero grande e grosso. Ha schiacciato l'auto di mia moglie, mi dispiace per questo. Va tutto bene; sto bene. Mio fratello sta bene". Ha poi ringraziato il dipartimento di polizia locale per "essermi venuto in aiuto", aggiungendo: "L'auto di mia moglie è piuttosto distrutta. Un albero grande, un albero grosso e grasso e io vado a Los Angeles a trovare la mia famiglia. Non vedo l'ora".