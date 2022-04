Alan Sorrenti torna dopo vent'anni, "Giovani per sempre" è il nuovo brano

Dopo vent'anni di assenza dalle scene e a quarantacinque precisi dalla pubblicazione di "Figli delle stelle", Alan Sorrenti torna con il singolo "Giovani per sempre" che anticipa l’album previsto per l’autunno.

Non solo. Il 28 maggio lo presenterà live al MI AMI , in un’anteprima assoluta. L'artista, sempre contemporaneo, è entrato direttamente nella new music friday di Spotify .