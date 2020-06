Al via Biografilm, festival in digitale e premiazione in sala

Il Biografilm festival è il primo festival internazionale che sarà visibile gratuitamente in tutta Italia. La sedicesima edizione dell'appuntamento dedicato a film documentari e di finzione quest'anno, per l'emergenza Covid-19, si svolge in versione digitale. Dal 5 al 15 giugno ci saranno oltre 40 film (provenienti da 25 Paesi) ed eventi online, da prenotare sul sito di mymovies, mentre la serata finale di premiazione si svolgerà dal vivo al Pop Up Cinema Medica Palace di Bologna, visto che proprio il 15 potranno riaprire le sale cinematografiche. Le due sezioni competitive del festival, quella italiana e quella internazionale, presenteranno il meglio della produzione documentaria del momento.

Per la kermesse, organizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna, la collaborazione del Comune e la partnership di Gruppo Unipol, come ha spiegato la direttrice Leena Pasanen, "i biglietti virtuali staccati, a meno di 24 ore dall'apertura delle prenotazioni, sono stati quasi 5.000, che corrispondono già al 25% di quelli assegnati per l'edizione 2019. Un dato che ci fa ben sperare. Per ogni visione, in base alle diverse strategie di distribuzione delle pellicole, saranno disponibili dai 400 ai 2.000 posti".

Il festival si apre online venerdì 5 giugno con "Faith" di Valentina Pedicini e si concluderà con la proiezione de "Gli anni che cantano" di Filippo Vendemmiati. Tra i documentari da segnalare "Margaret Atwood - A Word after a Word after a Word is Power" di Nancy Lang e Peter Raymont e "Unfit - The Psychology of Donald J. Trump" di Dan Partland, un'analisi rivelatrice del comportamento, della psiche e dello stato mentale del presidente Trump e dei suoi sostenitori. C'è anche "La nostra strada" di Pierfrancesco Li Donni (già vincitore con "Loro di Napoli" come miglior film italiano al Festival dei Popoli, del premio Télérama al FIPA di Biarritz e del Docs MX di Città del Messico) sul tema dell'abbandono scolastico e della vita nelle periferie in cui è protagonsita una classe di scuola media in un quartiere di Palermo.

L'incontro del pubblico con gli autori e le autrici dei film quest'anno verra' mantenuto in modalita' digitale grazie al nuovo format "Directors Notes": verranno rese disponibili interviste con vari registi, fra cui Pedicini, Vendemmiati e Mika Kaurismäki per il film "Master Cheng". "L'appuntamento al cinema ci sembrava di buon auspicio, dopo mesi difficili: concludere Biografilm con un evento in presenza per celebrare la ripartenza. Per ragioni di sicurezza potranno partecipare 200 persone", ha precisato Leena Pasanen.