Al cinema "Secret Love", un melò sull'amore proibito negli anni 20

Tratto dall'omonimo romanzo di Graham Swift, "Mothering Sunday", presentato nella sezione Cannes Première del Festival di Cannes 2021 (oltre che ai festival di Toronto, Londra e Roma), il lungometraggio mette in scena un forte impianto melò, in cui sentimenti, tragedia e soprattutto il lutto sono di casa. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

In una calda giornata di primavera del 1924, la giovane domestica Jane Fairchild (

) si ritrova da sola a festeggiare la Festa della Mamma. I suoi datori di lavoro, i coniugi Niven () non sono in casa e lei ha la rara possibilità di trascorrere del tempo con il suo amante segreto, Paul (), il figlio dei vicini. Jane è da tempo innamorata di Paul, nonostante lui sia fidanzato con un'altra donna, amica d'infanzia e figlia di amici dei suoi genitori. Una serie di eventi imprevedibili per i due amanti cambierà però per sempre il corso della vita di Jane.

Il romanzo di Graham Swift, "Mothering Sunday", è stato pubblicata nel 2016 con ottime recensioni. Il Guardian lo ha definito "un capolavoro"; The Independent ha omaggiato la sua "mescolanza onirica di ricordo e realtà". Poco prima della pubblicazione è stata inviata una copia del romanzo ai produttori Elizabeth Karlsen e Stephen Woolley di Number 9 Films, ammiratori di lunga data dell'autore vincitore del Booker Prize. L'hanno adorato all'istante. Karlsen e Woolley erano appena reduci dal successo di "Carol", il film romantico con Cate Blanchett e Rooney Mara e avevano una lunga storia alle spalle nell’ambito dello sviluppo di storie originali e adattamenti letterari di quel tipo di materiale così delicato e commovente.

"La sceneggiatura di questo film mi è caduta addosso come una piccola scintilla di pura energia che è venuta a farmi visita da un’altra galassia, molto, molto lontana. Quando ho finito di leggere la sceneggiatura ero in lacrime. In qualche modo, Secret love sembrava aver trovato la strada per arrivare a me. Questa meravigliosa storia mi parlava usando frequenze che sono entrate dentro di me", racconta Eva Husson, regista e attrice francese. E aggiunge ancora: "Era l’opportunità di esplorare la fragilità e il potere del sesso, dell’amore e dell’impatto che questo ha su un’artista creativa".