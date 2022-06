"Mistero a Saint-Tropez", intrighi e guai con un commissario tutto da ridere

E' questa la vicenda al centro di " Mistero a Saint-Tropez ", un'originale commedia francese con un cast all-star composto da Benoît Poelvoorde ("Dio esiste e vive a Bruxelles"), Christian Clavier ("Non sposate le mie figlie!"), Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte ("La cena dei cretini") e dalla straordinaria Rossy De Palma ("Donne sull'orlo di una crisi di nervi"). Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva .

Francia, 1970, dopo la Swinging London è il momento del yéyé. Non si sottraggono alla moda il miliardario Croissant e la moglie Eliane, che come ogni anno organizzano nella loro sontuosa villa in Costa Azzurra una festa che è l’evento per eccellenza per il jet set. Ma qualcuno ha messo nel mirino la coppia e Croissant si rivolge all’amico ministro Jacques Chirac per chiedergli che sia il migliore poliziotto di Parigi a indagare sul caso. Purtroppo, l’unico disponibile è il Commissario Botta, quasi in pensione e con un curriculum disastroso. Ma nella bollente estate di Saint-Tropez, anche i suoi improbabili metodi potrebbero funzionare.