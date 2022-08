Agrigento, cade un drone durante uno spettacolo di Orietta Berti: ferita una spettatrice

Una donna è stata ferita da un drone che è precipitato mentre stava scattando foto dall'alto e riprese video aeree durante uno spettacolo musicale in piazzale Giglia, ad Agrigento.

E' accaduto domenica sera mentre era in corso l'esibizione di Orietta Berti . La spettatrice colpita dal drone, gestito da un fotografo, era seduta su una panchina ed è stata portata in ospedale per medicazioni e accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.