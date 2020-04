"Adult Baby", il debutto solista di Kazu diventa un visual album girato all'Isola d'Elba

" Adult Baby ", il disco di debutto solista di Kazu Makino , in arte solo Kazu, voce dei Blonde Redhead , adesso è un film. Eva Michon ha infatti girato un visual album di 28 minuti con protagonista la stessa Kazu e ambientato all' Isola d'Elba , dove la cantante trascorre buona parte dell'anno e dove il disco è nato. Il visual è disponibile solo sul canale YouTube dell'artista .

Tra synth pulsanti e percussioni che si intrecciano con la voce suadente di Kazu, il disco rappresenta e rinforza lo status dell’artista ad icona innovatrice del dream-pop e dell’avant-pop, evidenziando il gratificante livello di sperimentazione raggiunto da Kazu.

Per l'occasione l'artista ha collaborato con artisti pionieri della scena pop, elettronica, rock ed indie, tra cui Ryuichi Sakamoto, Mauro Refosco (Atoms for Peace, Red Hot Chili Peppers, David Byrne) e Ian Chang (Son Lux, Landlady). La vita di Kazu è divisa tra New York e l’isola d’Elba, dove l’artista vive da qualche mese. La natura incontaminata dell’isola ed i suoi paesggi hanno contribuito alla creazione di "Adult Baby" e, a livello più personale, a prendersi una pausa dalla frenesia di New York.

POTREBBE INTERESSARTI: