Mesi fa i tabloid scommettevano sul flirt tra Adele e il rapper Skepta. Ora secondo E! News la cantante di "Hello" starebbe frequentando il super-agente sportivo Rich Paul, procuratore di LeBron James . I due sono stati fotografati insieme alle finali NBA a Phoenix e a infiammare il gossip ci ha anche pensato il giornalista sportivo Brian Windhorst di Espn che si è riferito ad Adele come "la fidanzata” di Paul.

"Rich Paul ha portato la sua ragazza alla partita e l'ha fatta sedere accanto a LeBron. La sua ragazza è Adele", ha detto Windhorst nel suo podcast "The Lowe Post". I due sono stati pizzicati mentre parlavano e ridevano sugli spalti durante la partita tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. "Questa è la prima volta che escono in pubblico insieme, quindi queste immagini saranno presto su tutti i tabloid, specialmente in Inghilterra” ha aggiunto Windhorst.

Adele è stata legata con il manager Simon Konecki dal quale ha avuto il figlio Angelo, che ha 8 anni. Diventati una coppia nel 2011, si erano sposati nel 2016 e si sono separati tre anni dopo. Lo scorso maggio è stato finalizzato il divorzio Diverse voci che si sono rincorse nell'ultimo anno raccontavano della frequentazione tra Adele e Skepta. Ma la cantante aveva versato acqua sul fuoco, smentendo i rumor e definendosi sui social come una "(single) cat lady".