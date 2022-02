Adele e Rich Paul più innamorati che mai a bordo campo

Adele e il fidanzato Rich Paul sembrano più innamorati che mai, mentre si godono lo "spettacolo" dell'NBA All-Star Game seduti a bordo campo. La cantante, 33 anni, super elegante con un cappotto a stampa leopardata e stivali al ginocchio, e l'agente sportivo, 40 anni, in giacca letterman e jeans si sono lasciati fotografare mentre si abbracciavano teneramente. La coppia, che ha iniziato a frequentarsi l'anno scorso, ha reso pubblica la loro storia d'amore proprio alle finali NBA a Phoenix, in Arizona, lo scorso luglio. Ai Brit Awards poi, poche settimane fa, la popstar ha sfoggiato un bellissimo nello con diamante, che ha alimentato le voci di un fidanzamento ufficiale.

Pochi giorni fa, durante un talk show, Adele ha anche rivelato di volere un altro bambino entro la fine del 2023, dopo aver recuperato gli show cancellati di Las Vegas. "Voglio avere un bambino l'anno prossimo. Immagina se dovessi cancellare i miei spettacoli perché aspetto un bambino".

Brit Awards, Adele è la regina, Maneskin a bocca asciutta 1 di 45 Adele IPA 2 di 45 IPA 3 di 45 Afp 4 di 45 IPA 5 di 45 IPA 6 di 45 IPA 7 di 45 IPA 8 di 45 IPA 9 di 45 IPA 10 di 45 IPA 11 di 45 IPA 12 di 45 IPA 13 di 45 IPA 14 di 45 Maneskin IPA 15 di 45 IPA 16 di 45 IPA 17 di 45 Ed Sheeran IPA 18 di 45 IPA 19 di 45 IPA 20 di 45 Afp 21 di 45 Afp 22 di 45 IPA 23 di 45 IPA 24 di 45 Tallia Storm IPA 25 di 45 IPA 26 di 45 IPA 27 di 45 Ashley Roberts IPA 28 di 45 IPA 29 di 45 IPA 30 di 45 Maya Jama IPA 31 di 45 IPA 32 di 45 Anne-Marie IPA 33 di 45 IPA 34 di 45 Aj Odudu IPA 35 di 45 IPA 36 di 45 Ronnie Wood IPA 37 di 45 Joy Crookes IPA 38 di 45 IPA 39 di 45 Johnny McDaid e Courteney Cox IPA 40 di 45 Liam Gallagher IPA 41 di 45 Vik Hope IPA 42 di 45 Zara McDermott IPA 43 di 45 Emily Atak IPA 44 di 45 Abby Roberts IPA 45 di 45 leggi dopo slideshow ingrandisci



La popstar, che ha finalizzato il divorzio dall'ex marito, Simon Konecki, lo scorso marzo ha già un figlio, Angelo di 8 anni, di cui condivide l'affidamento con l'ex.

Tra la cancellazione dei suoi show di Las Vegas (a suo dire per colpa del Covid, secondo gli organizzatori per i suoi capricci da diva) e una presunta crisi di coppia, poi smentita dalla stessa cantante, Adele non aveva cominciato bene il nuovo anno. Gli scatti con il suo Rich Paul però la mostrano serena e innamorata, segno che le cose stanno sicuramente andando meglio.