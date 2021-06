Addio all'ex cantante degli Skid Row: stroncato da un'insufficienza epatica

E' morto a 55 anni Johnny Solinger . Ex cantante degli Skid Row , band hair metal divenuta molto popolare anche in Italia sul finire degli anni 80, era affetto da una grazie insufficienza epatica. Per questo a maggio aveva chiesto aiuto ai fan aprendo un crowdfunding per supportare le cure molto costose. A dare la notizia della morte è stata la moglie, Paula Marcenaro.

Solinger aveva preso il posto di Sebastian Bach, storico frontman della band del New Jersey, nel 1999, quando la band rimanendo fino al 2015. Con il gruppo ha pubblicato due album in studio, "Thickskin" (2003) e "Revolutions Per Minute" (2006).

L'8 maggio aveva reso note le sue condizioni di salute con un post su Facebook, chiedendo aiuto ai fan per una raccolta fondi. "Come molti musicisti non ho un'assicurazione sanitaria e senza di quella è molto difficile affrontare cure adeguate" aveva scritto. L'ultimo post era stato il 18 maggio, in cui aveva nuovamente postato il link del crowdfunding spiegando che c'erano stati pochi progressi.