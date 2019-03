Addio ad Agnès Varda, regista della Nouvelle Vague

Se ne è andata a 90 anni Agnès Varda , decana e icona del cinema francese con una carriera lunga mezzo secolo sempre in continua evoluzione e ricerca. Protagonista della Nouvelle Vague , unica presenza femminile accanto a nomi come Godard e Truffaut, è stata anche la prima regista donna a vincere un Oscar alla carriera (nel 2018). Il decesso, a causa di un tumore, è stato reso noto dalla sua famiglia.

La vita di Agnès è stata segnata dalla passione per le immagini, dal rapporto sentimentale con il regista Jacques Demy e la continua ricerca personale, sia sulle novità tecnologiche che sui cambiamenti sociali, a partire dalla lotta femminista che è sempre stato un suo tema centrale.



L'autrice era nata a Ixelles, vicino a Bruxelles, nel 1928. Aveva esordito nel 1954 con il mediometraggio "La Pointe-Courte" (montato da Alain Resnais e con un giovane Philippe Noiret). Nel 1965 grazie al film "Il verde prato dell’amore" ha ottenuto il Gran Premio della Giuria al Festival di Berlino. Nel 1983 è stata membro della giuria del Festival di Venezia ed è stata omaggiata di un Premio César onorario nel 2005. "Cleo dalle 5 alle 7" e "Senza tetto né legge" sono tra i suoi film di fiction più celebri.



Dopo la morte del marito, avvenuta nel 1990, ha girato tre film in suo onore "Garage Demy", "Les demoiselles ont eu 25 ans" e "L'univers de Jacques Demy".



Nel 2018, oltre a ricevere l'Oscar alla carriera è stata candidata all'Academy Award per il suo documentario "Visages Villages", un viaggio condiviso con il giovane street artist visionario JR sulle strade francesi alla ricerca di storie personali e collettive a bordo di un furgone usato per realizzare ritratti a grande dimensione formato (esposti in seguito sui muri, i tetti e le facciate dei centri urbani).



Quest'anno al Festival di Berlino è stato presentato il suo ultimo lavoro, il documentario "Varda par Agnès", sorta di autoritratto poetico e commovente che ripercorre la sua vita.