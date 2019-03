Addio a Jan Michael-Vincent, star maledetta di "Un mercoledì da leoni"

Vincent ha mosso i primi passi negli Anni 70 con piccoli ruoli in "Lassie", "Bonanza" e "Gunsmoke", ma è con "Un mercoledì da Leoni" che arriva al grande pubblico. Fisico scolpito, aria spavalda, grazie al ruolo del surfista Matt Johnson è rimasto impresso nella memoria di tutti.

Candidato per ben due volte ai Golden Globe per "Allucinante notte per un delitto" e "Venti di guerra" non è mai riuscito a conquistare l'ambita statuetta. Era malato da tempo.