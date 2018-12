Addio ad Adelio Cogliati, paroliere di Eros Ramazzotti, Giorgia, Anna Oxa

In oltre 40 anni di carriera aveva collezionato moltissimi successi e si era fatto conoscere a livello nazionale ed internazionale, collaborando anche con Caterina Caselli, Miguel Bosè e Gianni Morandi. Viveva ad Arlate di Calco, centro della Brianza in provincia di Lecco.



E' stato Eros Ramazzotti a dare la notizia del lutto con un profondo messaggio di cordoglio su Instagram: "Sei stato fondamentale per me perché con te sono cresciuto umanamente. Non sei stato solo il “paroliere” di quasi tutte le nostre canzoni ma soprattutto un fratello maggiore. Ti vorrò sempre bene. Accompagnami ancora da lassù".