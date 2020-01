Addio a Terry Jones, storico membro dei Monty Python

E' morto a 77 anni Terry Jones , storico membro dei Monty Python . A darne notizia è stata la famiglia. Nel 2016 al regista di film come "Brian di Nazareth" e "Il senso della vita" era stata diagnosticata un'afasia primaria progressiva, variante della demenza con un impatto sulla capacità di comunicare, L'annuncio era arrivato dopo la notizia che avrebbe ricevuto un premio speciale dai BAFTA Cymru, per celebrare il suo contributo al mondo del cinema e della televisione.

Terrry Jones, storico membro del collettivo inglese Monty Python IPA 1 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 10 di 15 IPA 11 di 15 IPA 12 di 15 IPA 13 di 15 IPA 14 di 15 IPA 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Terry se n'è andato nella sua casa a Nord di Londra. Abbiamo tutti perso un uomo amorevole, gentile, affettuoso, divertente e carismatico", ha detto la moglie Anne Soderstorme, che è rimasta a fianco del marito fino all'ultimo.

Nato in Galles, nel 1942, Terry si trasferì in Inghilterra da piccolo. Dopo aver studiato letteratura inglese a Oxford incontrò Michael Palin formando un affiatato tandem che scrisse e interpretò una serie di show televisivi. Nel 1969 i due si unirono a John Cleese e a Graham Chapman, Eric Idle e a Terry Gilliam nello show per la BBC "Monty Python's Flying Circus", che rivoluzionò i registri della comicità.



Il gruppo, attivo dal 1969 al 1983 tra film, tour teatrali, e libri, è stato capace di segnare un'epoca sia nel Regno Unito che nel mondo, fra tv, cinema e teatro. "Se una cosa faceva ridere a tutti e sei, allora potevamo andare avanti con quella", aveva ricordato una volta Jones, a proposito del loro metodo di lavoro collettivo,



Il suo ultimo film da regista è stato "Un’occasione da Dio" (2015), con Simon Pegg e Kate Beckinsale. Nel 2014 aveva preso parte alla reunion dello storico gruppo comico inglese, partecipando allo spettacolo "Monty Python Live (mostly)".