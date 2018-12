Addio a Nancy Wilson, grande cantante jazz

Addio a Nancy Wilson, leggenda del jazz e considerata una delle più eleganti e sensuali vocaliste della musica contemporanea. La Wilson si è spenta a 81 anni in California per una lunga malattia, così come confermato dalla sua manager. Nel corso della sua carriera ha spaziato anche in diversi altri ambiti, tra questi il pop, il rhythm and blues, il soul, il blues e lei stessa si definì una "stilista della canzone".