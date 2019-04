Addio a Massimo Marino, il re del trash delle notti romane

L'addio su Facebook"Dopo una battaglia senza tregua, affrontata da vero guerriero, - si legge su Facebook - Massimo Marino ha abbandonato questa vita terrena. Il suo spirito ora è finalmente in pace".



"Rimane un vuoto incolmabile per me, per la famiglia e per tutti quelli che lo hanno amato, - conclude la sua compagna, Miria, - ma so che avrebbe voluto un epilogo leggero come nel suo stile di persona solare e positiva e quindi mi sento di chiudere con uno dei suoi slogan più conosciuti: bella fratè, enjoy!"