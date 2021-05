Addio a Franco Battiato: il dolore silenzioso di Fiorello, Alice e Carmen Consoli

Da Vasco Rossi a Eros Ramazzotti e Luciano Ligabue, passando per Elisa, Emma, Roberto Facchinetti e Gianni Morandi solo per citarne alcuni. Sono tantissimi gli artisti che via social stanno rendendo omaggio a Franco Battiato. "Era un signore e non solo della musica, proprio dell'animo", commenta Nek. "Come faremo senza di te", si chiede Tiziano Ferro mentre Mengoni scrive: "Grande tristezza, sono senza parole".