Addio a Alan White, storico batterista degli Yes

La notizia ha sconvolto e sbalordito l’intera Yes family...", così si legge in un post pubblicato sulla loro pagina Instagram ufficiale dal gruppo. Anche la moglie Gigi ha condiviso una dichiarazione su Facebook firmata anche dai figli Jesse e Cassi: "Alan White, il nostro amato marito, papà e nonno, è morto all'età di 72 anni nella sua casa di Seattle il 26 maggio 2022, dopo una breve malattia”.

"Alan non vedeva l’ora di suonare nel prossimo tour nel Regno Unito per celebrare il suo 50° anniversario con gli YES e il loro iconico album ‘Close To The Edge‘, e dove il viaggio di Alan con gli YES iniziò nel luglio del 1972. Di recente ha celebrato il 40° anniversario del suo matrimonio con la sua amorevole moglie Gigi. Alan è morto in pace a casa sua", continua il comunicato degli Yes, che ripercorrono la gloriosa carriera del loro batterista e amico: "alan è considerato uno dei più grandi batteristi rock di tutti i tempi. È nato nel 1949 nella contea di Durham ed è entrato negli YES il 30 luglio 1972 per il ‘Close to the Edge Tour‘. In precedenza aveva lavorato con

John Lennon

George Harrison

Ginger Baker's Air Force, Joe Cocker, Gary Whright, Doris Troy e Billy Preston

all’album ‘John Lennon/Plastic Ono Band‘ dopo una telefonata nel 1969 per suonare al Toronto Rock Festival. Alan ha continuato a lavorare con Lennon anche nell’album ‘Imagine‘ e conad ‘All Things Must Pass‘. Ha anche lavorato con molti altri musicisti nel corso degli anni, tra cuiper citarne solo alcuni. Nel 2017 Alan White è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame con gli YES".



La band aggiunge poi: "Dal 2016 una serie di problemi di salute, hanno limitato il tempo che Alan è stato sul palco con gli YES nei recenti tour.

Jay Schellen

ha preso il suo posto e Alan ha suonato, tra grandi applausi, verso la fine di ogni concerto. Gli YES dedicheranno a White il tour per il 50° anniversario di ‘Close to the Edge‘ che si terrà a giugno nel Regno Unito".

Anche nella dichiarazione postata dalla moglie viene raccontata la lunga carriera di Alan White: "Nel corso della sua vita e della sua carriera di sei decenni, Alan è stato tante cose per molte persone: una rock star per i fan di tutto il mondo; compagno di band per alcuni e gentiluomo e amico di tutti coloro che lo hanno incontrato... Ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte all'età di sei anni, prima di avvicinarsi alla batteria all'età di dodici anni e iniziare a esibirsi pubblicamente dall'età di tredici anni”.



Dopo l'elenco delle diverse e prestigioso collaborazioni del batterista il comunicato si conclude così: "Alan ha cominciato a lavorare con gli Yes nel 1972. Con solo tre giorni per imparare la loro musica, gli Yes hanno aperto il loro tour negli Stati Uniti davanti a 15.000 fan a Dallas, in Texas, il 30 luglio 1972. Da allora Alan ha fatto parte degli Yes e, con la scomparsa del membro fondatore

Chris Squire

, nel giugno 2015, era il componente della band più longevo che non si è mai fermato”.Il musicista lascia la moglie, con cui era sposato da quarant'anni (15 maggio 1982) Rogena "Gigi", i suoi figli, Jesse (Emily), i nipoti JJ ed Ellie, e Cassi (Kela), e la sorellastra Andrea Holmqvist (Robert).