Morto per coronavirus Adam Schlesinger dei Fountains Of Wayne

Non ce l'ha fatta Adam Schlesinger , tra i fondatori della band americana Fountains Of Wayne . Il musicista è morto dopo essere stato ricoverato una decina di giorni fa a New York per complicazioni legate al coronavirus. In un primo momento, la famiglia dell’artista aveva precisato che le sue condizioni stavano migliorando. Schlesinger aveva 52 anni e oltre a essere noto per aver fatto parte della band aveva avuto successo come autore di canzoni per serie tv e film che gli avevano fatto vincere tre Emmy, un Grammy, oltre alle nomination agli Oscar e ai Golden Globe.

Schlesinger era il bassista (e coautore) dei Fountains of Wayne, band indie power pop nata nel 1995 e formata anche dal cantante Chris Collingwood, dal chitarrista Jody Porter e dal batterista Brian Young. Tra 1996 e il 2011 il quartetto ha pubblicato cinque album, ma ha raggiunto la popolarità presso la platea generalista nel 2003: il brano "Stacy's Mom" contenuto in "Welcome Interstate Managers", guadagnò una nomination ai Grammy Awards, grazie anche al popolare videoclip con protagonista la modella Rachel Hunter.

Il musicista ha fatto parte anche degli Ivy e dei Tinted Windows e aveva ottenuto la nomination agli Oscar e ai Grammy per la colonna sonora del film diretto da Tom Hanks "Music Graffiti" (1996). Per il cinema ha scritto il brano "Master Of The Seas" per "Ice Age: Continental Drift" e le colonne sonore di "Tutti pazzi per Mary", "Io, me e Irene", "Scary Movie" e "The Manchurian Candidate".

