Il coronavirus ha ucciso anche Alan Merrill, autore della celebre hit "I love rock'n'roll"

Il brano diventato molto celebre venne più volte ripresa nel corso degli anni, tra gli altri anche da Britney Spears nel 2001. Merrill è diventato famoso tra gli anni Sessanta e i Settanta. A Londra nel 1974 entrò a far parte del gruppo Arrows, poi negli anni Ottanta si trasferì in America dove ha continuato a cantare e ad incidere album. L’ultimo disco risale al 2019 e si intitola “Radio Zero”.

La figlia Laura ha postato numerosi messaggi sul suo profilo Facebook in cui ha raccontato il suo immenso dolore per la scomparsa dell'amato padre e il dolore per ciò che il mondo sta vivendo: "Dopo averlo visto sono tornata a casa con la speranza ancora nel mio cuore. La città che conoscevo era vuota. Mi sentivo l'unica persona qui e forse in molti modi lo ero. Quando sono entrata nel mio appartamento ho ricevuto la notizia che se n'era andato. Come può essere? Ero al suo concerto un paio di settimane fa...?.

E poi ancora: "Il denaro non ha importanza.Le persone stanno morendo. Non pensi che succederà a te o alla tua famiglia... ". E raccomandando a tutti di restare a casa annuncia che non potrà esserci nessun funerale e che per il fatto di essergli stata vicina sarà costretta alla quarantena e a sopportare da sola il suo immenso dolore.

