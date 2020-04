Ad Emma Marrone le Chiavi della città di Firenze: "Onorata... spero di non perderle come le altre..."

Emma Marrone riceverà le Chiavi della città di Firenze. Un onore che le è stato offerto direttamente dal sindaco della città Dario Nardella: "Il 13 ottobre, per il suo concerto al Mandela Forum, le offriremo le Chiavi della città visto che è una fiorentina doc". Così il primo cittadino lo ha annunciato alla stessa cantante, nata proprio nel capoluogo toscano, in un collegamento telefonico con la trasmissione 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1. Per l'artista un grande regalo: "Sono orgogliosa e onorata", ha detto, aggiungendo poi ironicamente "spero di non perderle come tutte le altre".

La cantante è voluta poi intervenire per raccontare la sua quarantena e invitare alla prudenza: "Estate senza concerti? Penso che sia giusto e doveroso per cercare di arginare al massimo questo problema. Ci vuole del tempo e dovremo cambiare le nostre abitudini. Quest'estate non potremo fare come ci pare ma è giusto cosi', le ricadute sono peggio, lo dicono i medici".



La Marrone si è detta più preoccupata per chi lavoro nelle piccole e medie imprese: "Sono le persone più colpite ed è giusto che tutti gli sforzi debbano esser dedicati a loro. Noi ritroveremo il modo per cantare".

Rimasta a Roma di sua spontanea volontà, invece di andare in Puglia, dove si trova la sua famiglia, Emma ha detto di voler dare il buon esempio "Faccio un sacco di cose. Stamattina ad esempio ho deciso di cambiare la disposizione dei mobili in camera mia, ho smontato e rimontato tutto, credo di aver messo finalmente la testa del letto a nord. Ero partita dall'idea di passare l'aspirapolvere e sono finita a smontare un'intera camera da letto".

E poi via così con i racconti di cosa cucina: "Oggi ho fatto il pollo alla cacciatora, l'altro giorno ho fatto una crema bavarese bigusto, con crema di cioccolato fondente e crema normale...". Di quanta ginnastica fa: "Ne faccio molta, tanto che durante questa quarantena sto dimagrendo"...

