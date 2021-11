"Achtung Baby" degli U2 compie 30 anni: ecco come la band celebra l'album che rivoluzionò la loro musica

Il 18 novembre del 1991 gli U2 pubblicarono uno dei loro indiscussi capolavori " Achtung Baby", settimo lavoro della band capitanata da Bono , che descrisse l'album come "il suono di quattro uomini che abbattono "The Joshua Tree". Jon Pareles del New York Times scrisse che "smantellando e sfidando le vecchie formule, gli U2 si sono dati la possibilità di lasciare un segno negli anni '90". Un segno che è ancora indelebile. A trent'anni di distanza, il 19 novembre, uscirà la 3 0th Anniversary Special Edition (su vinile Standard e Deluxe) di questo disco, che ha rivoluzionato la musica del gruppo irlandese.

Rivoluzionato e innovato. Perché con "Achtung Baby" i quattro rocker dublinesi uscirono dalla comfort zone del rock, per esplorare nuovi mondi e atmosfere, sullo sfondo di una città, Berlino, senza più muri ma con molte inquietanti macerie di cui liberarsi. A condurli e indirizzarli su una strada, che non sempre fu lineare e priva di ostacoli (anche relazionali, visto che la band fu addirittura sul punto di sciogliersi per incomprensioni e dissidi interni) ci furono Daniel Lanois e Brian Eno, collaboratori di lunga data, che li "introdussero" all'elettronica. Per gli U2 fu una vera e propria rivelazione e... la svolta.

Registrato nell'arco di sei mesi all'Hansa Studio di Berlino, dove David Bowie registrò, sempre con Eno, la sua “trilogia berlinese” e al Windmill Lane di Dublino, "Achtung Baby", ha vinto un Grammy Award per la Best Rock Performance ed è diventato uno dei dischi più significativi degli anni Novanta e della carriera della band.

Al primo singolo “The Fly”, ne seguirono altri quattro: “Mysterious Ways”, “One”, “Even Better Than The Real Thing” e “Who’s Gonna Ride Your Wild Horses”.

Il disco fece entrare gli U2 definitivamente nel pantheon del rock e non solo per le ottime recensioni. Dal febbraio 1992 a dicembre del 1993 gli U2 furono impegnati con lo Zoo TV Tour, il tour promozionale più lungo della loro storia. Uno spettacolo multimediale con 4 megaschermi, 36 monitor e 11 Trabant sospese in alto che contribuivano all'illuminazione. Il pubblico veniva invitato a lasciare video-messaggi da fondere ai visual e molto altro ancora. Risultato? 5 milioni e 300mila biglietti venduti.



Disco del cambiamento "Achtung Baby" torna quindi per il trentennale con un’edizione deluxe (nuova rispetto a quella già uscita nel 2011) ricca di remix, versioni inedite e soprattutto i lati B e le demo, per offrire una versione alternativa dell’album.

Per celebrare l'anniversario di "Achtung Baby", la band ha anche collaborato con l'artista francese residente a Berlino Thierry Noir (il primo artista a dipingere sul muro di Berlino) per un'installazione speciale presso i leggendari Hansa Studios a Kreuzberg. Trent'anni fa, la band ha chiesto a Noir di dipingere una serie di auto Trabant ormai iconiche, presenti nell'artwork dell'album, così come lo Zoo TV Tour del 1991. U2 x THIERRY NOIR vede Noir tornare con una Trabant appena dipinta per il 2021, oltre a un murale esclusivo dipinto su una sezione del muro di Berlino.