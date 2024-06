Achille Lauro torna all'hip hop: ecco "Banda Kawasaki" con Salmo e Gemitaiz

Intervistato da Repubblica il rapper e giudice della prossima edizione di X Factor ha raccontato: "Sono cresciuto in un ambiente in cui la cultura non è contemplata. Quando vivi nel trauma tendi a normalizzare tutto, ma poi sono diventato allergico a certi modi, mi sono sentito una nullità. Questo mi ha acceso la curiosità, ho imparato a imparare dagli altri. La cosa più spaventosa era pensare di diventare una persona senza un posto nel mondo, senza una base". Mentre a proposito del successo clamoroso riscosso nell'estate 2021 con Mille insieme a Fedez e Oretta Berti ha spiegato: “Se mi sono pentito di Mille? Non ero convinto. Quando ho sentito il ritornello cantato da Orietta Berti ho capito che era un’immersione negli Anni 60. È stato un esperimento di intrattenimento, ha avuto un successo spaventoso. E poi, ripeto, mi piace l’idea di non essere incasellabile".