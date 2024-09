Achille Lauro racconta la storia di un "Amore disperato"

l brano descrive un legame indissolubile così profondo e incondizionato da andare oltre l’amore stesso tanto da trasformarsi in altro. Un’analisi minuziosa dei sentimenti e di quanto basti poco per interrompere e distruggere un rapporto complesso, costruito con fatica e farlo crollare come un castello di carte. (Adesso dove vado? / Senza ma, senza se, senza te / Amore disperato / Lo sai meglio di me, che sei meglio / E che non sono in grado /Che frase stupida, / Ti chiedo scusa ma / Lo sai / A volte è complicato / È inutile che ti difenda da me / E se passiamo un’altra notte / Tra far l’amore e fare a botte / Che differenza c’è / Se siamo io e te)